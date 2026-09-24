Yahşihan Belediyesi hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı; 31 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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24.09.2026 11:40:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Yahşihan Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 4 ilde 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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