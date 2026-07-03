Yahudi Yerleşimcilerden Kundaklama - Son Dakika
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Yahudi Yerleşimcilerden Kundaklama

03.07.2026 11:00
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi. Olayın görüntüleri yayınlandı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli ailenin içinde bulunduğu evi ateşe verdi.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimci terörü devam ediyor. Filistinlilere yönelik hak ihlallerine karşı kampanya yürüten İsrailli insan hakları kuruluşu Yesh Din, 14 Haziran'da yaşanan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Batı Şeria'daki Deyr Dibvan köyünde yapılan saldırıya ait görüntülerde, bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinli aileye ait evi birçok noktadan ateşe verdiği ve Filistinli ailenin evin içinde olduğunu fark etmelerine rağmen saldırıya devam ettikleri görüldü.

Yesh Din, kundaklama olayının köye yönelik daha geniş çaplı organize bir Yahudi yerleşimci saldırısının parçası olduğunu, saldırılar sırasında diğer grupların da köyde çok sayıda evi ve aracı ateşe verdiğini belirtti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yahudi Yerleşimcilerden Kundaklama - Son Dakika

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