Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan\'da yakalandı

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahıslar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ortak operasyonuyla Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" dedi.

08.05.2025 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Yerlikaya "Kırmızı Bültenle Aradığımız 2 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.

GÜRCİSTAN'DA YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; "Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

BU KABİNE DÖNEMİMİZDE;

16'sı TERÖR,

80' i ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ,

68'i UYUŞTURUCU TİCARETİ,

169'u ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN olmak üzere;

TOPLAM: 333 KIRMIZI BÜLTENLE aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Gürcistan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat denizli:
    çeteler basıbos mafyalar zaten sizin eseriniz daha once boyle bısey yoktu. 16 5 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    duyanda yakalananlar harbi ceza alıyor sanacak 13 1 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    Madem öyle gururla anlatıyorsun getirsene Metronun sahibi Galip Öztürk'ü Gürcistandan 10 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Suspect yerine şüpheli yazsanıza. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HSK üyeliği için adaylar belli oldu, muhalefet salonu terk etti HSK üyeliği için adaylar belli oldu, muhalefet salonu terk etti
Bahçeli 99 gün sonra TBMM’de Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de
6 milyar 200 milyon lira bugün hesaplara yatırılıyor 6 milyar 200 milyon lira bugün hesaplara yatırılıyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşette detaylar ortaya çıktı 2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşette detaylar ortaya çıktı
Icardi’ye atılan mesaj ayrılık getirdi Fenerbahçeli Kadir, Galatasaraylı eşi Merve’yi terk etti Icardi'ye atılan mesaj ayrılık getirdi! Fenerbahçeli Kadir, Galatasaraylı eşi Merve'yi terk etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden grev kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden grev kararı
Fenomen İbrahim Yılmaz’a hapis cezası Fenomen İbrahim Yılmaz'a hapis cezası
Icardi yeni sevgilisi ile evleniyor mu Herkes paylaşımındaki detaya takıldı Icardi yeni sevgilisi ile evleniyor mu? Herkes paylaşımındaki detaya takıldı
Hindistan değil Adana Bu saçmalığa inanıp tedavi için gidenler var Hindistan değil Adana! Bu saçmalığa inanıp tedavi için gidenler var

09:45
İmamoğlu’nun X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
08:55
Asya’daki savaşta yeni safhaya geçildi Pakistan karadan vurmaya başladı
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı
08:49
Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
07:31
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan’dan yardım istedi
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi
15:12
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan’dan videolu mesaj
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj
15:04
Esenyurt’taki binanın haline bakın Görüntüyü izleyenler yetkilere çağrıda bulundu
Esenyurt'taki binanın haline bakın! Görüntüyü izleyenler yetkilere çağrıda bulundu
14:56
Gülaylar Altın’ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı
14:49
İki kuruş için yaptığı utanmazlığa bakın Neyse ki kameralar kayıttaydı
İki kuruş için yaptığı utanmazlığa bakın! Neyse ki kameralar kayıttaydı
14:47
AYM’den Sokak Hayvanları Yasası’nın iptal istemine ret
AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret
14:45
20 bin memur alınacak İşte kadrolar ve başvuru tarihleri
20 bin memur alınacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihleri
14:35
Özel’e saldıran şahsın GBT’sinin silindiği iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Özel'e saldıran şahsın GBT'sinin silindiği iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
14:33
Boğazları kesilerek katledilen kardeşlerden biri milli sporcuymuş
Boğazları kesilerek katledilen kardeşlerden biri milli sporcuymuş
14:20
Pakistan’ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2025 10:12:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.