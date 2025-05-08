Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan\'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Yerlikaya "Kırmızı Bültenle Aradığımız 2 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.

GÜRCİSTAN'DA YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; "Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

BU KABİNE DÖNEMİMİZDE;

16'sı TERÖR,

80' i ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ,

68'i UYUŞTURUCU TİCARETİ,

169'u ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN olmak üzere;

TOPLAM: 333 KIRMIZI BÜLTENLE aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.