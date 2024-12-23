Yakup Urtaç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yakup Urtaç Hayatını Kaybetti

Yakup Urtaç Hayatını Kaybetti

Giresun'un Çamoluk ilçesinden kaza geçiren AK Parti Üyesi Yakup Urtaç, tedavi sürecinde vefat etti.

23.12.2024 10:55
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Giresun'un Çamoluk ilçesinden Giresun'a gelirken 27 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan AK Parti Çamoluk İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Yakup Urtaç için İl Genel Meclisi binası önünde tören düzenlendi.

Giresun'un Çamoluk ilçesi AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun İl Genel Meclisi toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları sırada Alucra ilçesinin Aktepe Köyü yakınlarında kaza yaptı. Yakup Urtaç'ın kullandığı 34 NS 1701 plakalı otomobil, yolun buzlanması ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı. Trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Urtaç, kazadan 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl Genel Meclisi Üyesi Urtaç'ın hastaneden alınan cenazesi İl Genel Meclisinin bulunduğu binanın önüne getirilerek bu sabah tören düzenlendi. Buradaki törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire amirleri katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından Yakup Urtaç son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çamoluk ilçesine gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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