Yalova Adliyesi'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 9 Gözaltı - Son Dakika
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Yalova Adliyesi'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 9 Gözaltı

Yalova Adliyesi'nden çıkan bir davadan sonra çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek ayırdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.07.2024 17:20
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Yalova Adliyesi'nden çıkan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Adliyesi'nde görülen bir davadan çıkan 2 grup adliye otoparkının bulunduğu bölgede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarına sarıldı. Yaşanan kavgada O.K. (29) ve C.O (40) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı adliyede görev yapan polis ekipleri havaya ateş ederek ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kavgaya karıştığı öğrenilen 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova Adliyesi'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 9 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Adliyesi'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 9 Gözaltı - Son Dakika
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