Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri Kasap ve Marketleri Denetledi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçedeki kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonlarını denetledi.

Kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonlarını denetleyen zabıta ekipleri, titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki kasap ve marketler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kasap ve marketlerin et ile tavuk reyonlarını denetleyen zabıta ekipleri, titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, vatandaşların, sağlıklı ve kurallara uygun gıda maddeleri tüketebilmesi için temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden incelemede bulundu. Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, denetimlerin düzenli aralıklarda devam edeceğini söyledi.

Vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz. Kurallara uyan ve halkın sağlığına önem veren esnafımıza da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bu tür denetimlerin hem kendileri açısından hem de vatandaşın sağlığı açısından olumlu bulduklarını dile getiren esnaf ise, "Altınova Belediyemizin yapmış olduğu uygulamaları yerinde ve olumlu buluyoruz. Bu tür uygulamaların yapılmasını hem biz işletmeciler hem de tüketiciler için daha faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - YALOVA