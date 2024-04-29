Yalova Bursa kara yolunda cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalova Bursa kara yolunda cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yalova Bursa kara yolunda cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yalova Bursa kara yolunda meydana gelen kazada, cip, peş peşe 2 otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi ölürken, 7 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişi Ajda Sayınberk oldu. Yaralılar ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

29.04.2024 13:26
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Yalova Bursa kara yolunda meydana gelen kazada, cip, peş peşe 2 otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi ölürken, 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi istikametinde ilerleyen E.K yönetimindeki 06 BY 0006 plakalı cip önce aynı istikamette giden R.K idaresindeki 74 BG 438 plakalı Tofaş marka otomobile, sonrasında da E.K idaresindeki 34 RY 47 96 plakalı Citroen marka otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine girerek duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle 34 RY 47 96 plakalı otomobilde bulunan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk araçtan fırlayarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazada 3 araçta bulunan biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi. Bölgede ayrıca savcı gelerek inceleme gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova Bursa kara yolunda cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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