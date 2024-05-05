Yalova-Bursa karayolunda otobüs tıra çarptı, sürücü hafif yaralı - Son Dakika
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Yalova-Bursa karayolunda otobüs tıra çarptı, sürücü hafif yaralı

Yalova-Bursa karayolunda otobüs tıra çarptı, sürücü hafif yaralı

Yalova-Bursa karayolunda içerisinde 38 yolcunun bulunduğu otobüs, tıra çarptı. Kazada otobüs sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

05.05.2024 21:36
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Yalova- Bursa karayolunda içerisinde 38 yolcunun bulunduğu otobüs tıra çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazayı otobüs sürücüsü hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi Karsak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa'dan Yalova istikametine giden ve Karsak kavşağından Gebze-Orhangazi- İzmir otoyoluna giriş yapmak isteyen Ahmet A. (48) idaresindeki 16 KN 438 plakalı içerisinde 38 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Yılmaz Y. (60) idaresindeki 16 AIP 723 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, sürücü Ahmet A., şoför kabininde sıkıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayakları sıkışan sürücü Ahmet A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücünün hafif yaralı olarak kazayı atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova-Bursa karayolunda otobüs tıra çarptı, sürücü hafif yaralı - Son Dakika

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