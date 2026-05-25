Yalova-Bursa Yolunda Otomobil Yandı

25.05.2026 11:03
Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü kurtuldu, yangın kontrol altına alındı.

Yalova-Bursa yolunda seyir halindeki otomobil sabah saatlerinde alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Yalova Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken çevredeki sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
