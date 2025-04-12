Yalova\'da 1500 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Yalova'da polis, arama gerçekleştirdiği iki kamyonette toplam bin 500 litre etil alkol ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 41 plakalı iki ayrı kamyonette toplam bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Ç., A.C. ve Ö.A. ile ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YALOVA