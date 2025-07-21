Yalova\'da 2014\'ten Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Yalova'da polis, 2014 yılından bu yana aranan ve 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 21 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan M.N.'yi yakaladı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları sonucunda Çiftlikköy ilçesindeki adreste gözaltına alınan zanlı Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi. - YALOVA