Yalova'da 5 Araçla Zincirleme Kaza

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Yalova'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

YALOVA - Yalova'da 4'ü otomobil 1'i servis midibüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi kavşak köprüsü üzerinde meydana gelen kazada

77 BC 671, 35 PMC 64, 34 LY 1707 ve 34 CYH 344 plakalı otomobiller ile 77 P 4280 plakalı servis midibüs birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan C.B, M.A, G.M ve F.K olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan köprünün Kocaeli istikameti araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.