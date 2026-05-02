Yalova\'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Altınova'nın Tavşanlı'da beldesinde 16 Nisan 2026 tarihinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait iş yeri önünde kavga çıktı. Kavgada 6 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınova Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemleri almış çok sayıda da gözaltı yaşanmıştı. Yaşanan olayla ilgili bölgedeki güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun birbirlerine saldırırken görüntüleri yer alıyor. - YALOVA