Yalova\'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

02.05.2026 12:09  Güncelleme: 12:10
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Altınova'nın Tavşanlı'da beldesinde 16 Nisan 2026 tarihinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait iş yeri önünde kavga çıktı. Kavgada 6 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınova Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemleri almış çok sayıda da gözaltı yaşanmıştı. Yaşanan olayla ilgili bölgedeki güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun birbirlerine saldırırken görüntüleri yer alıyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi İlk vukuatı değil İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil
Yediği cezaya kızıp motorunu ateşe veren sürücü annesini yaktı Yediği cezaya kızıp motorunu ateşe veren sürücü annesini yaktı
Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

12:02
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı
11:52
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li dev şirket iflas etti
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li dev şirket iflas etti
11:47
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak
Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
11:41
Küçük İbo’nun son hali olay oldu Estetik iddiaları alevlendi
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi
11:33
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
11:13
Avukat Hatice’ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum
Advertisement
