Yalova'da 72 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Yalova'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde 72 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. idaresindeki 10 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde sahte olduğu değerlendirilen, bandrolsüz ve piyasaya satışa hazır vaziyette 72 adet şişe alkollü içecek ele geçirildi. Şüpheli araç sürücüsü gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - YALOVA