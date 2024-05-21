Yalova'da Abartılı Egzoz Kullanan 33 Araç Sürücüsüne Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Yalova'da Abartılı Egzoz Kullanan 33 Araç Sürücüsüne Cezalar Kesildi

Yalova\'da Abartılı Egzoz Kullanan 33 Araç Sürücüsüne Cezalar Kesildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 33 araç sürücüsüne toplamda 212 bin 487 lira trafik idari para cezası kesildi ve araçları trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, denetimlerin halkın huzur ve güvenliği için aralıksız devam edeceğini bildirdi.

21.05.2024 17:34
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Yalova'da polis ekipleri tarafından abartılı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 33 araç sürücüsüne 212 bin 487 lira para cezası kesildi ve araçlar trafikten men edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında il genelinde yaptıkların denetimlerde, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 33 otomobil ve motosiklet sürücüsüne toplam 212 bin 487 lira trafik idari para cezası uyguladı ve araçları trafikten men etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Abartılı Egzoz Kullanan 33 Araç Sürücüsüne Cezalar Kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Abartılı Egzoz Kullanan 33 Araç Sürücüsüne Cezalar Kesildi - Son Dakika
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