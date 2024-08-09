Yalova'da 'aile hekimliği' sağlık hizmetlerinin gücüne güç katıyor - Son Dakika
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Yalova'da 'aile hekimliği' sağlık hizmetlerinin gücüne güç katıyor

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Yalova'da aile hekimliği uygulamasıyla kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor.

09.08.2024 14:03
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Yalova'da 'aile hekimliği' sağlık hizmetlerinin gücüne güç katıyor

YALOVA - Çocuk, genç ve yaşlı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan aile hekimliği merkezlerinde vatandaşlar sağlık hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşıyor.

Yalova'da aile hekimliği uygulamasıyla kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor. Mehmet Şahin Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Lale Sezen Pehlivan, aile hekimliğinin sağlık sisteminin temeli olduğunu ifade etti. Birinci basakta yaş, cinsiyet, sağlık problemi ayırt etmeksizin kendilerine başvuran herkese sağlık hizmeti sunduklarını dile getiren Pehlivan, "Burada hem tedavi hizmeti hem koruyucu sağlık hizmeti, yani 3 basamakta da hizmet veriyoruz. Her yaş grubuna özel ayrı hizmetlerimiz de var. Mesela gebe, bebek, çocuk izlemeleri, aşılarımız var. Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama en önemli basamak. Yaşlı izlemlerimiz var. Yetişkin çağı aşılamalarımız söz konusu. Ergenlik çağındaki tüm çocuklarımızı takip ediyoruz. Gerekli tetkikleri yapabiliyoruz. Belli yaş ve risk gruplarında kanser taramalarını yapıyoruz. Kısaca sağlığın temeli aslında aile hekimliğinden içinde geçiyor" dedi.

Hastaların öncelikle aile hekimlerine başvurması gerektiğine vurgu yapan Pehlivan, "Çünkü aile hekimi kişiyi her şeyi ile bilir. Yani akut, kronik sağlık problemlerini bilir, sağlık geçmişini bilir, genel durumunu bilir. Daha sağlıklı bir şekilde değerlendirir. İlk önce aile hekimine başvurmak doğru olan" diye konuştu.

Aile hekimliği ile daha sağlıklı nesiller

Koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk aşılarının önemine de vurgu yapan Pehlivan, aşı tereddüdünün toplum sağlığı açısından olumsuz etkileri olabileceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Evlatlarınız bize emanet. Onların sağlığından sorumluyuz ve onların adına, onların sağlığını etkileyecek olumsuz bir karar vermek çok mantıklı değil. İkincisi sadece kendi çocuklarımız için değil, toplum sağlığı için de aşı önemli. Tek sadece bizim çocuğumuzun, bulaşıcı hastalık geçirip geçirmemesi değil söz konusu. Toplumdaki diğer bireylerin sağlığını korumak için de aşılamaya öncelik vermek gerekiyor. En basit şöyle söylüyorum aşı reddi olan hastalarımıza, bir kedi veya köpek ısırdığında kuduz aşısı yaptırmayı reddediyor musunuz? veya elinize çivi battığı zaman tetanoz aşısı yaptırmayı reddediyor musunuz? Bu sizi korkutuyor, aslında diğer hastalıklar da böyle. Çocuğunuzun tüm sağlığını, hayatını etkileyebilir. Çocukta hasar kalabilir veya belki de hayatıyla ödeyebilir. Bu kadar önemli bir konu hakkında. Çok fazla bir bilgi sahibi olmadan. Sadece sosyal medyaya duyduklarıyla hareket etmek doğru değil diye düşünüyorum."

Mobil aile hekimliğiyle sağlık hizmetleri vatandaşı ayağına gidiyor

Mobil aile hekimliği hizmeti veren Doktor Mustafa Gültopu ise Yalova'da halkın sağlık merkezlerine ulaşamayacağı noktalarda haftanın belli gün ve saatlerinde hastalara hizmet verdiklerini ifade etti. Bu yerlerden birinin de Sugören Köyü olduğunu belirten Gültopu, "Sugören normalde bin 880 nüfuslu olup bin 304 kişisi bizim aile hekimliğimize kayıtlı olduğu için ve yol güzergahında birinci derecede ulaşım aracıyla merkeze ulaşılamayacağı için de haftanın 2 günü öğleden sonraları 4'er saatten 8 saat olmak üzere bizzat gelerek yerinde hizmet vermekteyiz" dedi.

Gültoplu, aşılama dahil bir çok sağlık hizmetini vatandaşların ayağına kadar getirdiklerini ifade etti.

Öte yandan vatandaşlar da aile hekimliği uygulamasından memnun olduklarını anlattı.

Kaynak: İHA

Yalova, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da 'aile hekimliği' sağlık hizmetlerinin gücüne güç katıyor - Son Dakika

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