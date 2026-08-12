Yalova’da otomobile sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
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Yalova’da otomobile sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yalova’da otomobile sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
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Yalova'da bir otomobilin altına saklanan minik kedi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin şefkatli müdahalesiyle kurtarılan kedi, sağlık kontrolleri için Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. İtfaiye, sürücüleri araçlarını çalıştırmadan önce çevreyi kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Yalova'da otomobilin alt kısmına saklanarak mahsur kalan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Yalova Merkez Müfreze Amirliği'ne gelen bir otomobilin alt kısmına saklanan minik kedi mahsur kaldı. Ekiplerin durumu fark etmesiyle mahsur kalan kedi, ekiplerin titiz ve şefkatli müdahalesi sonucu hiçbir zarar görmeden güvenli bir şekilde kurtarıldı. Minik kedi, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve şefkatle bakılması amacıyla Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yalova İtfaiye Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Yalova İtfaiye Müdürlüğü olarak tüm sürücülerimize önemle hatırlatıyoruz; sokaktaki minik dostlarımız korunmak veya dinlenmek amacıyla araçların kaput, tekerlek ve alt kısımlarına gizlenebilmektedir. Lütfen araçlarımızı çalıştırmadan önce kaputa hafifçe vurmayı ve araç çevresini kontrol etmeyi alışkanlık haline getirelim, onların da bir can taşıdığını unutmayalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İtfaiye, Yalova, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova’da otomobile sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

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