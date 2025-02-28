Yalova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yalova- Bursa kara yolu köprülü kavşak ayrımında meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkarak sağlı sollu bariyerlere çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da Bariyere Çarpan Araç Kazayı Yara Almadan Atlattı - Son Dakika
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