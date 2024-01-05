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Yalova'da Bisiklet Hırsızı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da Bisiklet Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Yalova'da bir oyuncak mağazasından 1 gün içinde 2 kez bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli, üçüncü teşebbüsünde işyeri çalışanları tarafından suçüstü yakalandı. Zanlı polise teslim edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağaza çalışanları, cesaretleriyle hırsızı etkisiz hale getirerek polise yardımcı olduklarını belirtti.

Yalova\'da Bisiklet Hırsızı Suçüstü Yakalandı
05.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:31
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Yalova'da bir oyuncak mağazasından 1 gün içinde 2 kez bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli, bir sonraki gün, üçüncü teşebbüsünde işyeri çalışanları tarafından suçüstü yakalandı. Polise teslim edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Rahmi Üstel Caddesi'nde faaliyet gösteren oyuncak mağazasında geçtiğimiz salı günü sabah ve akşam saatlerinde bisiklet hırsızlığı olayı yaşandı. İşletme çalışanları bir sonraki gün yine aynı bölgede güvenlik kameralarından hırsızlığı yaptığını tespit ettikleri şahsı gördü. Bir süre zanlıyı takip eden işletme çalışanları şüpheliyi başka bir bisikleti çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı. Çalışanlar etkisiz hale getirdikleri hırsızı ardında polis ekiplerine teslim etti.

Ekipler zanlı Ç.Y'yi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağaza çalışanı Hikmet Üstün, yaşamam hırsızlık olaylarıyla ilgili, "Sabah 9 saatlerinde buraya geliyor. Elini kolunu sağlayarak bisikleti alıp gidiyor. Cesaret edip saat 18.00 gibi tekrar geliyor, bisiklete binip tekrar gidiyor. Biz olayı fark ettiğimizde geçti biraz. Kamera kayıtlarından baktık, eşkalini gördük. Bisikletler artık gitti diye peşine düşmedik. Bir anda sokakta gezerken kendisini yolun karşı tarafında gördük. O mu, değil mi diye biraz tereddüt ettik, yanına yaklaştık. Orada bir bisiklet binerken gördük, kendisini yakaladık. Etkisiz hale getirdik yere yatırdık. Aradık polisin gelmesini bekledik. Arkadaşı nezarete götürdüler. İfademizi verdik" diye konuştu.

"Bir polis kadar görev yapmış olduk"

Üstün, bir müşterilerinin 3 kez bisiklet aldığını ve bunların bu bölgede çalındığını da söyledi. Bölgede çeşitli hırsızlıklar yaşandığını belirten Üstün, caydırıcılığın olmamasından yakındı.

Üstün, hırsızı yakalama anlarını ise şöyle anlattı:

"Biz açıkçası geleceğini düşünmüyorduk. Gelir en az 1 ay içinde gelir diye kafamızda kuruyorduk. Burada yürürken karşıda gördük. Bu mu değil mi diye yanına yaklaştık. Biraz uzaktan ne yapıyor, ne ediyor diye izledik. Bisiklete atlayınca hemen atladık. O anda ne yapacak, ne edecek, üstünde kesici bir alet var mı? Ne yapacağını da kestiremediğimiz için elini kolunu tuttuk. Kendisini sardık. O esnada yan tarafta olayı izleyen insanlar polisi aradı. O gelene kadar karşılık verdi bize. Karşılık vermesin diye etkisiz hale getirdik yere düşürdük. Baskı uyguladık kalkmasın diye. Tabi insanlar o anda ne yapacağını bilmiyor. Biz de çok hatırlamıyorum ne olduğunu çok. Bir polis kadar görev yapmış olduk." - YALOVA

Kaynak: İHA
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