Yalova'da Cadde Üstünde Bırakılan Bisiklet Üzerindeki Valizler Panik Yarattı

3.Sayfa

Yalova'da cadde üstünde yol kenarına bırakılmış bisiklet üzerindeki valizler panik oluşturdu. Bölgede polis yoğun güvenlik önlemleri alırken bankaya gittiği öğrenilen valizlerin sahibinin gelmesiyle herkes rahat bir nefes aldı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi üzerinde yolun kenarına park edilmiş ve üzerinde 2 valiz ve bir çanta bulunan bisikleti fark eden esnaf ve vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri bankaların bulunduğu işlek caddeyi trafiğe kapadı. Güvenlik önlemleri alınırken bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Bu sırada bankadan çıktığını söyleyen bir vatandaş ise bisiklet ve üzerindeki valizlerin kendisine ait olduğunu söyledi. Polis şüpheliyle ilgili yaptığı incelemelerin ardından valizler ve çantayı açarak arama gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonrası herkes derin bir nefes aldı. Bisiklet sahibi bankaya gittiğini iddia ederken esnaf ise uzun süredir bisikletin yol kenarına bırakıldığını söyledi.

Valizlerin sahibinin ortaya çıkmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. - YALOVA