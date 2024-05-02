DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Yalova'da Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Yalova'da Bir Kişi Gözaltına Alındı

DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Yalova\'da Bir Kişi Gözaltına Alındı

DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde DAEŞ şüphelisi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

02.05.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEAŞ terör örgününe üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova'da düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Altınova ilçesi bağlı Subaşı beldesinde yapılan operasyonda DAEŞ şüphelisi F.Y. yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Operasyon, Başsavcı, Yalova, Mersin, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Yalova'da Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 Amazon ormanları değil İstanbul Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi Amazon ormanları değil İstanbul! Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:21:35. #1.12#
SON DAKİKA: DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Yalova'da Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement