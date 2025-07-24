Yalova'da Denizdeki Kirliliğe Fabrika İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yalova'da Denizdeki Kirliliğe Fabrika İncelemesi

Yalova\'da Denizdeki Kirliliğe Fabrika İncelemesi
24.07.2025 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftlikköy'de deniz kirliliği nedeniyle Beno Plasts hakkında inceleme başlatıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yağmur suyu kanalından Marmara Denizi'ne atık yağ olduğu tahmin edilen malzemeyi döktüğü ileri sürülen fabrika hakkında inceleme başlatıldı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi Dantel Sitesi önünde dün deniz kirliği tespit edildi. Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı çalışmada, atık yağ olduğu tahmin edilen malzemenin geldiği bölgede inceleme yapıldı. Beno Plasts adlı işletmenin atık yağ alanındaki yağlarla benzerlik gösteren maddeyle ilgili numuneler alındı. Öte yandan kirlilik yaşanan deniz sahasında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Temmuz 2025 tarihinde ilimiz, Çiftlikköy ilçesi, Taşköprü beldesinde bulunan Dantel Sitesinin önünde deniz alanında meydana gelen kirlilik ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine, İl Müdürlüğümüz Çevre Denetim Görevlisi personeller tarafından yerinde denetim ve inceleme yapılmıştır. Yapılan denetimde, bölgede bulunan yağmur suyu kanalından denize atık yağ olduğu tahmin edilen malzemenin geldiği ve deniz yüzeyinde yayılı kirliliğe neden olduğu görülmüştür. Kirliliğin kaynağını tespit etmek amacıyla bahse konu yağmur kanalının bulunduğu güzergahta yer alan işletmelerde denetim yapılmış olup, Beno Plasts isimli işletmenin atık yağ alanındaki yağ ile kirliliğe neden olan malzeme arasında görüntü itibariyle benzerlik olduğu görülmesi üzerinde akredite laboratuvar çağrılarak Parmak İzi Eşleştirme numunesi alınmış ve analiz İçin TÜBİTAK-MAM'a gönderilmiştir. Ayrıca, Tehlikelilik analizi içinde paralel numune alınmıştır. Kirliliğin temizlenmesi için Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren Acil Müdahale firması ile irtibata geçilerek sahaya müdahalesi sağlanmıştır. Kirliliğin bulunduğu alan bariyer ile çevrilerek, yağ emici ped ve sosis kullanılarak saha temizliği yapılmıştır." - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmara Denizi, Çiftlikköy, İnceleme, 3-sayfa, yalova, Sağlık, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Denizdeki Kirliliğe Fabrika İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Galatasaray geriden gelip kazandı Galatasaray geriden gelip kazandı
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
Selçuk İnan’dan ’’Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız’’ sorusuna bomba cevap Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Enis Destan’ın yeni durağı İngiltere İşte o takım Enis Destan'ın yeni durağı İngiltere! İşte o takım
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
Beyoğlu’nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada Beyoğlu'nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada

17:21
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
02:39
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp’ın şüpheli ölümü
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın şüpheli ölümü
02:19
41 yıllık firar bitti Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye’de yakalandı
41 yıllık firar bitti! Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 19:23:25. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Denizdeki Kirliliğe Fabrika İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.