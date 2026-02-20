Yalova\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova'da yaşayan bir vatandaşın yurt dışında bulunduğu sırada sahte evraklarla taşınmazlarını icra yoluyla sattığı ileri sürülen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Termal İlçe Polis Merkezi Amirliğinde bir şahsın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında bulunduğu sırada kendisi adına sahte senet düzenleyerek icra yoluyla bir taşınmazının satılması ve diğer taşınmazlarının da satılmaya çalışılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren şahısları tespit etti. Bu kapsamda Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 18 Şubat 2026 tarihinde Yalova'da 1, Mersin'de 3, Rize'de 1 olmak üzere toplam 5 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı. - YALOVA