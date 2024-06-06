Yalova'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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Yalova'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Yalova Valiliği tarafından düzenlenen deprem tatbikatı, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçeğini aratmadı. Tatbikat senaryosu gereği, Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Vali Hülya Kaya başkanlığında Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Kentte 72 binada 335 kişinin enkaz altında kaldığı tespit edildi ve arama kurtarma ekipleri ile sağlık ve güvenlik ekipleri çalışmalara başladı. Tatbikata Yalova'nın yanı sıra il dışından da arama kurtarma ekipleri katıldı.

06.06.2024 14:18
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Yalova'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

YALOVA - Yalova Valiliği tarafından düzenlenen kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yalova'da düzenlenen deprem tatbikatı senaryosu gereği, Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Vali Hülya Kaya başkanlığında Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Tespit çalışmalarının ardından kentte 72 binada 335 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Bölgelere arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra sağlık, güvenlik ekipleri sevk edilerek çalışmalara başlandı

Vali Hülya Kaya da deprem senaryosu gereği basın mensuplarının karşısına çıkarak son durum hakkında bilgi verdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikata Yalova'nın yanı sıra il dışından da arama kurtarma ekiplerinin katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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