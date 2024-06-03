Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonunda 90 Bin 200 Adet Dolu Makaron ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonunda 90 Bin 200 Adet Dolu Makaron ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Yalova\'da Kaçak Sigara Operasyonunda 90 Bin 200 Adet Dolu Makaron ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, M.Y.'nin kargo aracılığıyla kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan aramalarda, 80 bin 200'ü dolu 10 bini boş olmak üzere toplamda 90 bin 200 adet dolu makaron, sahte bandrollü boş makaronlar, gümrük kaçağı sigaralar ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

03.06.2024 17:42
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Yalova'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 80 bin 200'ü dolu 10 bini boş olmak üzere 90 bin 200 adet dolu makaron ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından M.Y.'nin kargo aracılığıyla kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Kargodan gelen koliler ve şüpheliye ait araçlarda yapılan aramada, tepsi içerisinde 4 bin 200 adet dolu makaron, 50 kutu içerisinde toplam 10 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 6 koli içinde 76 bin adet dolu makaron, 50 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet zımpara makinesi, 14 adet havalı somun sıkma ve sökme tabancası, 2 adet havalı bijon tabancası, 6 adet somon sökme makinası ve aparatları ve 2 adet somon sökme makinası ele geçirilmiştir.

Polis şüpheliyle ilgili adli ve idari işlem başlattı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonunda 90 Bin 200 Adet Dolu Makaron ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonunda 90 Bin 200 Adet Dolu Makaron ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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