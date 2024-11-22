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Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu

Yalova\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Yalova'da düzenlenen operasyonda 441 dolu ve 17 bin 200 boş makaron ele geçirildi.

22.11.2024 16:32
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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 441 adet dolu makaron, 17 bin 200 adet de boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasal olmayan yollardan temin edilen tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemenin Çınarcık ilçesinde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede iki ayrı adreste eş zamanlı yaptığı aramada 441 adet tütün dolu makaron, 17 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 78 adet sigara sarma kağıdı, 3 bin 135 adet ağızlık, 12 bin 970 adet pamuklu sigara filtresi, 4 adet elektronik sigara sarma makinesi, 28 adet manuel sigara sarma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan H.S. ve N.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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