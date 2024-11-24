Yalova\'da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

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Yalova merkez ve Çınarcık ilçelerinde karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Merkez ilçe Sugören Köyü Höyük Tepe mevkiine aracıyla giden K.C. bölgedeki kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Daha sonra ise Çınarcık ilçesi Güllük Köyü Hasanbaba mevkiine araçlarıyla giden ve mahsur kalan Ö.O.A, E.Ç. ve T.O. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Yine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri kısa sürede 3 şahsa ulaşarak kurtardı. - YALOVA