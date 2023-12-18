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Yalova'da kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da kaza: 4 kişi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yalova\'da kaza: 4 kişi yaralandı
18.12.2023 - 11:30,
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Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova- İzmit kara yolunda Altınova ilçesi Kaytazdere beldesi ışıklar mevkiinde otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, 4 yaralıyı araçlardan çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Kaytazdere, Yalova, Son Dakika

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