Yalova\'da Kumar Operasyonunda 8 Kişiye Para Cezası

Yalova'da 2 işletmede düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 51 bin 400 lira para cezası kesilirken işletme sahipleri hakkında da adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak ve 4 Şubat 2024 tarihleri arasında kent genelinde yaptığı denetimler sırasında 2 işletmede kumar oynandığını tespit etti. İşletme sahiplerine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında da 51 bin 400 para cezası kesildi. Kumar oynatan işletmeler de geçici süreyle kapatıldı. - YALOVA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Bağdat'ın doğusunda gerçekleşen saldırıda Saadi'nin kullandığı araç hedef alındı ve Saadi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölge halkı, saldırıya tepki göstererek 'Amerika'ya hayır' sloganları attı. Irak hükümeti henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
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