Yalova'da Kumar Oynatan İşletmelere Cezalar Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da Kumar Oynatan İşletmelere Cezalar Kesildi

Yalova\'da Kumar Oynatan İşletmelere Cezalar Kesildi

Yalova'da polis tarafından yapılan denetimlerde 3 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında adli işlem gerçekleştirildi ve kumar oynayan 13 şahsa toplam 83 bin 525 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan işletmeler ise geçici süreyle kapatıldı.

22.02.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da polis tarafından düzenlenen denetimlerde 3 işletmede kumar oynadığı tespit edilen 13 şüpheliye 83 bin 525 lira para cezası kesildi. İşletme sahipleri hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 15-22 Şubat 2024 tarihleri arasında il genelinde yaptığı denetimlerde toplam 3 işletmede kumar oynandığı tespit edilerek, işletme sahipleri hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Kumar sırasında kullanılan 19 bin 300 lira muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirildi. Kumar oynayan 13 şahsa toplam 83 bin 525 lira idari para cezası tatbik edildi. Kumar oynatan işletmeler ise geçici süreyle kapatıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Kumar Oynatan İşletmelere Cezalar Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Kumar Oynatan İşletmelere Cezalar Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement