Yalova'da Motosiklet ve Saat Hırsızlığına 2 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Motosiklet ve Saat Hırsızlığına 2 Tutuklama

Yalova\'da Motosiklet ve Saat Hırsızlığına 2 Tutuklama

Yalova'da motosiklet ve akıllı saat hırsızlığı gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı. Polis, güvenlik kameraları ve teknolojik sistemlerin yardımıyla şüphelileri tespit etti. Çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

11.09.2024 17:51
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Yalova'da motosiklet ve akıllı saat hırsızlığı gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 19 Temmuz 2024 tarihinde Dere Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde camekan bölmenin kilidini kırılarak maddi değeri bin 900 TL civarında saatin çalınması ve 7 Eylül 2024 tarihi gecesi Bahçelievler Mahallesinde ikamet önünde kilitli bırakılan motosikletin çalınması olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Mahalle, cadde, civar işyerleri, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS'ye (Plaka Tanıma Sistemi) ait toplam 37 adet kamera ve 160 saat görüntü inceleyen polis olayların şüphelilerinin Ç.G ve A.D.A. olduğunu tespit etti.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan çalıntı motosiklet bulunarak Çınarcık ilçesinde sahibine teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Motosiklet ve Saat Hırsızlığına 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Motosiklet ve Saat Hırsızlığına 2 Tutuklama - Son Dakika
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