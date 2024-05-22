Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı - Son Dakika
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Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı

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Yalova Belediyesi'nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan Nikah Dairesi'nin tavanının çökmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

22.05.2024 18:25  Güncelleme: 18:30
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Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı

YALOVA - Yalova Belediyesi'nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan Nikah Dairesi'nin tavanının çökmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Raif Dinçkök Kültür Merkezi içerisinde hizmet veren nikah dairesinin asma tavanında çökme meydana geldi. Çökme esnasında işlem yapmakta olan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin personel 2'sinin ise vatandaş olduğu öğrenildi.

Yalova\'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı - Son Dakika
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