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Yalova'da Polis Takibindeki Araçta 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da Polis Takibindeki Araçta 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Yalova'da polis tarafından takibe alınan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçarken yapılan aramada 5 kilo metamfetamin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve bir tabanca ele geçirildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova\'da Polis Takibindeki Araçta 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
08.01.2024 - 14:10,
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Yalova'da polis tarafından takibe alınan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçarken otomobilde yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden kentte uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Narkotim ekipleri 34 plakalı otomobili takibe aldı. Şüpheli aracını terk ederek bu kez yaya olarak kaçarak gözlerden kayboldu. Şahsın aracından yapılan aramada, 5 kilo metamfetamin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve bir tabanca ele geçirildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, polisin diğer bir çalışmasında ise şüphe üzerinde durdurulan araçta 613 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emnniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı K.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Polis Takibindeki Araçta 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da Polis Takibindeki Araçta 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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