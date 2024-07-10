Yalova'da Radar Denetimlerinde 13 Milyon 665 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Yalova'da Radar Denetimlerinde 13 Milyon 665 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Yalova\'da Radar Denetimlerinde 13 Milyon 665 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Yalova Emniyeti Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan radar denetimlerinde, 2024'ün ilk 6 ayında 7 bin 10 araca toplamda 13 milyon 665 bin lira trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 649 araç ve sürücüsüne 1 milyon 477 bin 206 lira para cezası uygulandı.

10.07.2024 18:25
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Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen radar denetimlerinde 2024'ün ilk 6 ayında 7 bin 10 araca 13 milyon 665 bin lira para cezası kesildi.

Yalova Emniyeti Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yılın ilk 6 ayında yapılan radar denetimleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2024'ün ilk 6 ayında radar denetimlerde hız sınırlarını aştığı tespit edilen 7 bin 10 araç ve sürücüsüne işlem gerçekleştirildiği bildirildi. Ekipler, radara yakalanan araçlara toplamda 13 milyon 665 bin 749 lira trafik idari para cezası kesti.

Öte yandan 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik gerçekleşen denetimlerde ise 649 araç ve sürücüsüne 1 milyon 477 bin 206 lira para cezası kesildi. 29 motosiklet ve motorlu bisiklet ise trafikten men edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Motosiklet, trafik, Yalova, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Radar Denetimlerinde 13 Milyon 665 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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