Yalova\'da Sahil Güvenlik, Plajlarda Denetim Gerçekleştiriyor

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Yalova'da TCSG-17 Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından özel ve halk plajlarına denetim gerçekleştiriliyor.

Yalova Valiliği'nin direktifleri doğrultusunda Sahil Güvenlik ekipleri kentteki tüm plajlardaki denetimlerini arttırdı. Geçtiğimiz haftalarda 8 yaşındaki bir çocuğun Akasya Plajı'nda boğularak ölmesi nedeniyle önemlerini artıran ekipler, plajlardaki güvenlik önlemlerini titizlikle takip ederken vatandaşları da bilgilendirdi.

Son olarak Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde çalışma yapan Sahil Güvenlik ekipleri, plajlarda bulunan ailelere çocuklarını gözlerinin önünden ayırmamaları, iyi bir gözlemci olmaları gerektikleri konusunda uyarılarda bulundu. Denizde çok fazla açınılmamasının yanı sıra dalgalı denize girmemeleri konusunda vatandaşlar uyarıldı. - YALOVA