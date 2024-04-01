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Yalova'da Sahte Kimlikle Tarla Dolandırıcılığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da Sahte Kimlikle Tarla Dolandırıcılığı Zanlısı Tutuklandı

Yalova\'da Sahte Kimlikle Tarla Dolandırıcılığı Zanlısı Tutuklandı

Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan dolandırıcılık zanlısı suçüstü yakalandı. Zanlının, sahte kimlikle banka hesabı açtırarak ve tapu dairesinde randevu oluşturarak 2 milyon lirayı hesabına havale ettirdiği belirlendi. Zanlı, işlem sırasında polis tarafından suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

01.04.2024 13:54  Güncelleme: 13:56
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Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan ve suçüstü yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik" suçları ile ilgili yapılan çalışmada E.H. isimli şahsa ait Elmalık köyünde bulunan 7 dönüm tarlanın satış işlemi için randevu alındığı, bunun mal sahibinin bilgisi dışında oluşturulduğu belirlendi. E.H. adına sahte kimlikle işlem yapmaya gelen H.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, şüphelinin arazi sahibi adına düzenledikleri sahte kimlikle birlikte banka hesabı açtırdığı, aynı sahte kimlik ile tapu dairesinde randevu oluşturulduğu, 28 Mart günü saat 14.00 sıralarında satış işlemleri başlatılırken araziyi satın alacak kişi tarafından 2 milyon liranın şüphelinin sahte kimlikle açtırdığı hesabına havale edilmesinin sağlandığı belirlendi. Zanlı işlem sonrasında 11 bin 750 ABD doları elden verileceği sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.

H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, Banka, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Sahte Kimlikle Tarla Dolandırıcılığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Sahte Kimlikle Tarla Dolandırıcılığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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