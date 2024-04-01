Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan ve suçüstü yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik" suçları ile ilgili yapılan çalışmada E.H. isimli şahsa ait Elmalık köyünde bulunan 7 dönüm tarlanın satış işlemi için randevu alındığı, bunun mal sahibinin bilgisi dışında oluşturulduğu belirlendi. E.H. adına sahte kimlikle işlem yapmaya gelen H.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, şüphelinin arazi sahibi adına düzenledikleri sahte kimlikle birlikte banka hesabı açtırdığı, aynı sahte kimlik ile tapu dairesinde randevu oluşturulduğu, 28 Mart günü saat 14.00 sıralarında satış işlemleri başlatılırken araziyi satın alacak kişi tarafından 2 milyon liranın şüphelinin sahte kimlikle açtırdığı hesabına havale edilmesinin sağlandığı belirlendi. Zanlı işlem sonrasında 11 bin 750 ABD doları elden verileceği sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.
H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da Sahte Kimlikle Tarla Dolandırıcılığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna otomobil çarptı. Kazada, anne hayatını kaybederken çocuklar yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü ve bir işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpekleri de kullanılıyor.
Afyonkarahisar'da dün gerçekleştirilen seçimlerde yarıştığı rakiplerinin birinin yeğeni tarafından bıçaklanan muhtarın sağlık durumu ciddiyetini korurken göreve yeniden seçilemedi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan muhtarın tedavisi sürüyor.
Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanan Mustafa Arslan hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, 4 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı.
Adana'da ağabeyini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, suç işleme kastı olmadığını belirterek tahliye ve beraat talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın ağabeyini ruhsatsız tabancayla öldürdüğünü ve ruhsatsız silah taşıma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
Karaman'da meydana gelen bir trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Akova, Siyahser Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden genç için dualarla defnedildi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin, bonzai, metamfetamin, sentetik hap ve kenevir ele geçirildi.
Kırklareli'de yapılan yerel seçimlerde MHP'li Derya Bulut, Belediye Başkanı seçildi. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 1924 geçersiz oyun sayıldığını belirterek itiraz edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?