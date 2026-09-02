Yalova\'da savcı tanıtan dolandırıcıların hedefi olan 81 yaşındaki N.B.

Yalova'da kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedef aldığı 81 yaşındaki N.B., kuyumcunun dikkati sayesinde yaklaşık 1,5-2 milyon lira değerindeki altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya öğle saatlerinde gelen 81 yaşındaki N.B., burada bir gençle birlikte kuyumcu Sinan İnci'ye Kuyumcular Çarşısı'nın yerini sordu. N.B.'nin, kendisini birilerinin beklediğini ve onlara altın vereceğini söylemesi üzerine kuyumcu İnci durumdan şüphelendi.

N.B.'nin, kendisini arayan kişilerin savcı olduğunu söylemesi üzerine İnci, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede kuyumcuya gelerek müdahalede bulundu. Yapılan görüşmelerde N.B.'nin üzerinde yaklaşık 1,5-2 milyon lira değerinde altın bulunduğu öğrenildi.

Bu sırada dolandırıcının N.B.'yi telefonla arayarak Kuyumcular Çarşısı'nda kendisini beklediğini ve bir an önce gelmesini istediği belirtildi. Yaşlı adam bu sıra 'Ben kime inanayım' diyerek duruma tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle N.B.'nin altınlarını dolandırıcılara teslim etmesi engellendi.

"Amcanın altınlarını emniyet mensuplarıyla beraber kurtarmış olduk"

Kuyumcu Sinan İnci, yaşananları şöyle anlattı:

"Öğleden sonra bir genç ve amca içeri girdi. Amca gence Kuyumcular Çarşısı'nı sormuş. Genç de 'Hemen kuyumcuya soralım' demiş. Sorduktan sonra yanıma geldiler. Kuyumcular Çarşısı'nın nerede olduğunu sorduklarında, 'Kuyumcular Çarşısı yok. Ne için soruyorsunuz' dedim. Kendisini beklediklerini söyledi. 'Seni niye bekliyorlar' diye sordum. Orada bir şeyler vereceğini söyledi. 'Ne vereceksin' dedim, söylemedi. 'Seni arayanlar savcı, emniyet mensubu tarzı kişiler mi' diye sordum. 'Evet, savcı arıyor' dedi. Ben de hemen polisi arayacağımı söyledim. 'Senden altın mı istediler' diye sordum. 'Evet, altın istediler' dedi. 112'yi aradık. Yalova Emniyet Teşkilatı hemen intikal etti ve olaya müdahale etti. Yaklaşık 1,5-2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk."

Dolandırıcının olay sırasında N.B.'yi tekrar aradığını belirten İnci, "Onu çarşıda beklediğini, Kuyumcular Çarşısı'na hemen gelmesini söyledi. Tahminim altınları bozdurup hesaba atmasını isteyeceklerdi. Kesinlikle ve kesinlikle altınlarını, paralarını vermemelerini, en yakınlarıyla veya emniyet mensuplarıyla irtibatta olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.