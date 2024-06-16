Yalova'da şelaleden düşen genç kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da şelaleden düşen genç kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bir genç, şelaleden düşerek yaralandı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucunda genç bulunduğu bölgeden kurtarıldı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

16.06.2024 19:45
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde şelaleden düşerek yaralanan bir genç, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye beldesinde ormanlık alan içinde bulunan şelaleye arkadaşlarıyla gezmeye giden 22 yaşındaki İbrahim Ö., dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç, bölgeye giden AFAD, Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ekipleri ve arkadaşlarının yardımıyla sedye üzerinde yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu bulunduğu bölgeden çıkarıldı. Zor şartlarda taşınan genç bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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