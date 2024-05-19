Yalova'da seyir halindeki tır alev topuna döndü - Son Dakika
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Yalova'da seyir halindeki tır alev topuna döndü

Yalova-Bursa kara yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

19.05.2024 18:47
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Yalova'da seyir halindeki tır alev topuna döndü

YALOVA - Yalova- Bursa kara yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde seyreden tırın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. Alevler kısa sürede içinde araç kabininin tümüne yayıldı. Tır dorsesine de ulaşan alevlere bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına alan iekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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