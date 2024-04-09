Yalova'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Yalova'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı

Yalova\'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

09.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:55
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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Suudi Arabistan uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kirazlı köyünde ikamet eden Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Yalova'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından şahsın köydeki ikametinde yapılan aramada 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suudi zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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