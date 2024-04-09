Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Suudi Arabistan uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kirazlı köyünde ikamet eden Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Yalova'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından şahsın köydeki ikametinde yapılan aramada 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Suudi zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, bonzai ve captagon gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tekne küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
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