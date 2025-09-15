Yalova\'da Tır Yangını: Patlama Anı Kamerada

Yalova'nın Altınova ilçesinde otobanda seyreden tır alevlere teslim oldu. Yangında sırasında meydana gelen patlama anı ise kameralara yansıdı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda gece saatlerinde seyir halindeki bir tırın motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip kendini dışarı atmayı başardı. Bu sırada aracın yanından geçen başka bir sürücü ise alevler içindeki tırda yaşanan patlama anını anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay yerine kısa sürede Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sırasında trafik tek şeritten sağlandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - YALOVA