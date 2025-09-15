Yalova'da Tır Yangını: Patlama Anı Kamerada - Son Dakika
Yalova'da Tır Yangını: Patlama Anı Kamerada

15.09.2025 11:10  Güncelleme: 11:17
Yalova'nın Altınova ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir tırın motor bölümünden çıkan alevler, aracın tamamen yanmasına ve patlama yaşanmasına neden oldu. Olayda sürücü, kendini son anda dışarı atmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde otobanda seyreden tır alevlere teslim oldu. Yangında sırasında meydana gelen patlama anı ise kameralara yansıdı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda gece saatlerinde seyir halindeki bir tırın motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip kendini dışarı atmayı başardı. Bu sırada aracın yanından geçen başka bir sürücü ise alevler içindeki tırda yaşanan patlama anını anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay yerine kısa sürede Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sırasında trafik tek şeritten sağlandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

