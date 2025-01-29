Yalova\'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Termal ilçesinde ikamet eden E.K., M.K. ve Y.K.'nin evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine, söz konusu ikamette Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Termal İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca arama gerçekleştirildi.

Aramada baca deliğine saklanan uyuşturucu madde narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu. Aramalarda 12 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 300 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken M.K. ve Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA