Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, 19- 22 Mart 2025 tarihleri arasında Merkez, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 140 gram sentetik kannabinoid, 108 gram esrar, 5 gram kokain, 5 gram metanfetamin, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 450 ml uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan ve yasal işlemlerden sonra adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA