Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

03.05.2025 11:36
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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları müşterek operasyonlar gerçekleştirdi. 29 Nisan 2025 tarihinde Çınarcık ilçesinde E.S. (46) ve U.K.(23), 1 Mayıs 2025 tarihinde ise Çiftlikköy ilçesinde F.Ö.(49) ve F.Ö. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 302 gram skunk, 40 gram sentetik kannabinoid, 326 adet uyuşturucu hap, 118 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 10 bin TL para ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.K. ve F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.S. ve F.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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