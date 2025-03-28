Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucuların Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satılacağı bilgisine ulaştı. Çınarcık ilçesi Koru beldesinde S.A., O.T. ve F.B. ile Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde Y.B. isimli şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 208 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 170 ml sıvı içerisinde metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 şişe aparat yapımında kullanılan çakmak gazı, 2 adet aparat yapımında kullanılan pürmüz, 180 ml uyuşturucu yapımında kullanılan ara sıvı kimyasal, 2 adet tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi. - YALOVA