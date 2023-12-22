Yalova'da evini uyuşturucu serasına çeviren zanlı gözaltına alındı

YALOVA - Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evini adeta uyuşturucu serasına çeviren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde O.F.A'nın evinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada, 1 kilo 495 gram skunk, 28 kök skunk bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan termal çadır, 3 adet oda tipi nemlendirici, 5 fan, 1 termostat, 16 adet led lamba, 5 zamanlayıcı priz, 2 PH ölçer, 1 ışık yoğunluğu ölçen lüxmetre ve 6 metre alüminyum havalandırma borusundan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Yakalanarak göz altına alınan O.F.A. isimli şahıs yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.