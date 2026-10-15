Yalova Kadıköy\'deki mobilya imalathanesi yangınında can kaybı yaşanmadı

Yalova Kadıköy'deki mobilya imalathanesi yangınında can kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Kadıköy beldesindeki mobilya imalathanesinde akşam saat 20.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık 10 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı. İmalathanede maddi hasar oluşan yangında can kaybı yaşanmadı.
Yalova'nın Kadıköy beldesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler içerideki mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 10 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında imalathanede maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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