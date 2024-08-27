Yalova Valiliği'nden denizde kaybolan 2 kişiyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Yalova Valiliği'nden denizde kaybolan 2 kişiyle ilgili açıklama

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Yalova Valiliği, 25 Ağustos tarihinde Armutlu ilçesinde kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. 47 unsur ve 149 personel ile yapılan çalışmalar hala sonuç vermedi.

27.08.2024 19:35
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Yalova Valiliği'nden denizde kaybolan 2 kişiyle ilgili açıklama

47 unsur, 149 personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

YALOVA - Yalova Valiliği, 25 ağustos tarihinde Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaların 47 unsur ve 149 personelle devam ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun cep telefonlarıyla 17: 28 sularında Bursa 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı. Bölgede yaklaşık 48 saattir süren çalışmalar Yalova açıklarının yanı sıra Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında devam ediyor.

"Henüz iki vatandaşımızla temas sağlanamamıştır"

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Ağustos 2024 tarihinde Saat 17.20'de şişme kano ile kaybolan ve haber alınamayan iki şahsın Armutlu'da kaybolmasına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbar ile 17.30'da başlayan arama kurtarma faaliyetlerinde 18.57'de şişme kanoya ulaşılmış ancak aranan iki şahsa rastlanmamıştır. Halen genişletilerek devam eden arama ve kurtarma çalışmalarında henüz iki vatandaşımızla temas sağlanamamıştır. Mevcut durumda arama ve kurtarma sahasında; 18 bot, 1 helikopter, 26 araç, 2 tekne, 149 personel Valiliğimiz AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde Yalova, Bursa ve Sakarya AFAD ekipleri; Sahil Güvenlik, Jandarma JAK, Deniz Polisi su altı ekipleri, STK'lar ile birlikte arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir."

Kaynak: İHA

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