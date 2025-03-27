Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı. Başkan Kodal'ın makamında, makam aracında ve şahsi konutunda arama yapıldı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27 Mart 2025 tarihinde Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'a ait çeşitli adreslerde adli arama işlemleri gerçekleştirildi. Arama işlemi, Başkan Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında yapıldı.

Isparta Valiliği, soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

2024 yerel seçimlerinde İyi Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, yaklaşık bir ay sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etmişti. - ISPARTA