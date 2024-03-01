Yalvaç\'ta alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen kişinin zanlıları hakim karşısında

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişiyi öldüren zanlılar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Hasan K. olayı planlayarak yapmadığını söyleyerek, "Belinden silahı çıkarıp benim belimin sağ tarafına dayadı. Sonrasında silah patlama sesi duydum. Benim vurulduğumu düşündüm" dedi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Ferhat Tokmak (38), alacak verecek meselesi yüzünden arasında husumet bulunan Hasan K. ve Feryaz Y. tarafından 26 Kasım 2023 tarihinde kafasından silahla vurularak öldürülmüştü. Yalvaç Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 'Kasten Adam Öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Hasan K. (46) ve Feryaz Y. (37), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda taraf avukatları ve aileler hazır bulundu.
Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Hasan K., maktul Ferhat Tokmak ile aralarında bir husumet olmadığını belirterek, "Olaydan 3 ay önce onunla Çınaraltı'nda denk geldik. Bana 'Moralim bozuk, eve gidelim, sana çay demleyeyim' dedi. Yaşadığı aparta gittik. Eve geldiğimizde kız kardeşi ile aralarında sıkıntı olduğunu ve kendisini şikayet ettiklerini söyledi. Ben de parası olup olmadığı sordum. Parası yoktu, bin 500 lira para verdim ve 'Sende olunca bana verirsin' dedim. Sonrasında olaydan iki gün önce maktul Ferhat Tokmak beni aradı, çok sinirli bir şekilde küfürler etmeye başladı. Bana telefonda 'Arkamdan para verdim ödemedi diye konuşuyormuşsun' dedi. Ben de insanlara aldırış etmemesi gerektiğini söyledim. Buna rağmen eşime kızıma küfür etmeye devam ediyordu" dedi.
Aynı gün Ferhat Tokmak'ın kızının iş yerine giderek küfürler ettiğini söyleyen sanık, "Aynı gün kızım beni aradı. İş yerine Ferhat Tokmak'ın geldiğini ve küfürler ettiğini söyledi. Ben de 'Kızım onun kafası iyidir, ben konuşurum' diyerek telefonu kapattım" diye konuştu.
"Silah patlama sesi duydum, benim vurulduğumu düşündüm"
Olayın olduğu gün izinli olduğunu ve kayınbiraderi Feryaz Y.'yi arayarak mantar toplamaya gittiğini söyleyen Hasan K., "Feryaz ile buluşup mantar toplamaya gittik. Ferhat ile aramda geçen konuşmalardan haberi yoktu. Dönüş yolunda Ferhat'ı aradım. Buluşalım, görüşelim dedim. Onu arama sebebim kızlarımı rahatsız etmesin, Yalvaç küçük bir yer, dedikodu çıkmasın istedim. Çınaraltı'nda bulunan otoparka geldim, Ferhat'ı arayarak otoparkta olduğumu söyledim. Biraz bekledikten sonra geldi. Arabadan inerek onu karşıladım ve konuşmak için arabaya geçtik. Arabaya biner binmez küfürler etmeye başladı. Daha sonra belinden silahı çıkarıp benim belimin sağ tarafına dayadı. Sonrasında silah patlama sesi duydum. Benim vurulduğumu düşündüm. Aşağı indim, Feryaz da inerek 'Ağabey bu ölmüş' dedi. 'Emniyeti arayalım' dedim. 'Çocuklarımı görmeden arattırmam' dedi. O an ikimiz de şoka girmiştik. Araca bindik, nereye gittiğimi bilmiyorum. Biraz gittikten sonra Feryaz yolun sağ tarafına indirip bıraktı. Daha sonra emniyete giderek teslim olduk, pişmanım. Planlayarak yapmadım" dedi.
Mahkeme heyeti tarafından dinlenilen Sanık Feryaz Y. ise maktul Ferhat Tokmak'ı tanımadığını söyleyerek, "Mantar topladıktan sonra eniştem Hasan K. bir arkadaşı ile görüşeceğini söyledi. Çarşıya otoparka geldik. Eniştem o kişi gelince bana 'Arkaya geç' dedi. Biraz bekledik, Ferhat geldi, eniştem araçtan inerek karşıladı. Arabaya biner binmez küfürler etmeye başladı. Ben de 'Oturun konuşun, siz arkadaşsınız' dedim. O sırada bana 'Sen kimsin?' diyerek fiziksel temasta bulundu. Elini çekti, silahı çıkarıp eniştemin beline dayadı. Arabanın arka kısmında bulunan silahı alarak aşağı indim. Onu araçtan çekmeye çalışırken silah sesi duydum. Silah patlayınca bir anda düştü. Nabzını kontrol ettiğimde atmıyordu. Enişteme boğuşma esnasında elimin yanlışlıkla tetiğe gittiğini söyledim. Araca binip oradan çıktık. Yol kenarına kimin bıraktığını hatırlamıyorum. Çocukları görmek için eve döndük sonrasında kendimiz emniyete teslim olduk" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti tarafından tanık olarak dinlenilen sanık Hasan K.'nin kızı N.K. ise olaydan iki gün önce Ferhat Tokmak'ın iş yerine gelerek küfür ettiğini söyleyip, "Bana 'Baban nerede?' diye sordu, ben de 'İsmini söylersen babama senin geldiğini söylerim' dedim. Bana 'Babana Ferhat ağabey uğradı dersen baban tanır' dedi. Sonrasında bana parmağını sallayarak küfürler etmeye başladı. Sonra iş yerimden ayrıldı, ben de o korku ile babamı aradım" dedi.
Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalvaç'ta alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen kişinin zanlıları hakim karşısında - Son Dakika
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